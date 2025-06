Pattinaggio Artistico Pioggia di medaglie ai regionali Brillano le atlete del Quadrifoglio

Le atlete del Quadrifoglio hanno conquistato una pioggia di medaglie ai campionati regionali di pattinaggio artistico, organizzati da Uisp e Aics in diverse città emiliane. Con determinazione e talento, hanno brillato su ogni podio, portando a casa numerosi titoli e orgoglio per la loro squadra. Un risultato straordinario che conferma il valore e la passione di queste giovani campionesse: ecco i loro trionfi!

Sono terminati i campionati regionali di Pattinaggio artistico per le atlete del Quadrifoglio; tanti i titoli conseguiti, gara dopo gara, organizzata dagli enti promozionali Uisp e Aics, in diverse città emiliane. Ecco i podi conquistati: doppio titolo per Viola Tosi, Caterina Nepoti e Maria Vittoria Granieri, campionesse regionali sia Uisp che Aics. Campionesse regionali Aics, nelle diverse categorie, Francesca Di Barba, Sara Vecchio, Stella Zampaolo, Camilla Zecchi, Giorgia Pontecchiani, Sofia Treossi, Beatrice Ruggiero e Giulia Bovo, vicecampionesse Aics, Marta Camisotti, Sofia Barboni, Chiara Tornello, Alice Tosi, Giulia Fiorindo, Isabel D’Orsi, Gaia Romanini e Giorgia Martignoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio Artistico. Pioggia di medaglie ai regionali. Brillano le atlete del Quadrifoglio

In questa notizia si parla di: regionali - pattinaggio - artistico - atlete

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste - Sasso e Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all'AIS di Trieste, dando il via ai primi risultati nella categoria Senior.

20 anni da Favola - Gran Galà di Pattinaggio Artistico L'Associazione Sportiva Nuovo Pattinaggio Oderzo presenta il Gran Galà finale a tema Disney: 20 anni da Favola! Quest’anno è un anno speciale: la società compie 20 anni! E per la pri Vai su Facebook

Pattinaggio Artistico. Pioggia di medaglie ai regionali. Brillano le atlete del Quadrifoglio; Campionati regionali Uisp di pattinaggio, pioggia di medaglie per La Stella; Toscana - Pattinaggio artistico, entra nel vivo la Fase regionale Uisp.

Pattinaggio Artistico. Pioggia di medaglie ai regionali. Brillano le atlete del Quadrifoglio - Sono terminati i campionati regionali di Pattinaggio artistico per le atlete del Quadrifoglio; tanti i titoli conseguiti, gara dopo ... Scrive sport.quotidiano.net

Campionati regionali Uisp di pattinaggio, pioggia di medaglie per "La Stella" - Di seguito i successi della fase regionale Uisp per tutti gli atleti del pattinaggio artistico la Stella Categoria Esordienti regionali B: Margot Sviato e Mia Ariel Frati rispettivamente sesta e ... Come scrive livornotoday.it