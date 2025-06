Patti di collaborazione solo una decina quelli attivi Il vicesindaco | Ci sono margini di miglioramento

I patti di collaborazione rappresentano un strumenti fondamentale per valorizzare e tutelare i beni pubblici, ma attualmente sono pochi e poco sfruttati. Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno riconosce il potenziale di miglioramento e invita a rilanciare queste partnership strategiche. Un‚Äôopportunit√† che pu√≤ rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini, promuovendo cura e partecipazione. √ą il momento di aprire nuove prospettive e ampliare questa preziosa rete di collaborazione.

I patti di collaborazione, accordi tra il Comune e privati per la cura dei beni pubblici, sono da rilanciare: lo conferma il vicesindaco con delega ai Quartieri Vincenzo Bongiorno, in risposta ad una interrogazione del Partito Democratico discussa nel corso del Consiglio comunale di marted√¨. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ¬© Forlitoday.it - Patti di collaborazione, solo una decina quelli attivi. Il vicesindaco: "Ci sono margini di miglioramento"

