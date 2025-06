Patteggia per la bancarotta Un anno a Ercolini dell’ErBa Market

Romano Ercolini, 80 anni, ha patteggiato un anno di reclusione per bancarotta davanti al gup Trinci, chiudendo così una vicenda complessa legata al fallimento della “Er.Ba. Market” di Porcari. L'imprenditore, già risarcito con un milione di euro, si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questa decisione, che solleva domande sulla gestione aziendale e le responsabilità di fronte alla legge. La vicenda si arricchisce di dettagli che meritano attenzione e approfondimento.

Un anno di reclusione per bancarotta. Questa la pena patteggiata ieri davanti al gup Trinci da Romano Ercolini, 80 anni, già amministratore della “ Er.Ba. market “, società di Porcari fallita nel 2019 che operava nel commercio delle calzature. A giudizio la figlia Lara, con una posizione molto più marginale. L’imprenditore aveva già risarcito un milione di euro. L’indagine era stata diretta dal pm Antonio Mariotti che l’aveva affidata alla Guardia di finanza. La complessa attività condotta dagli specialisti del Nucleo PEF di Lucca era nata dal devastante e sospetto incendio che aveva distrutto il 27 dicembre 2017 l’azienda di Porcari, specializzata, principalmente, nella grande distribuzione con il marchio “Rox“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patteggia per la bancarotta. Un anno a Ercolini dell’Er.Ba Market

