Patrizia Spinosi porta il Sud Folk Song sulle terrazze di Pietrarsa per la rassegna Salotto a mare

Venerdì 27 giugno, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un evento imperdibile anima le serate estive con il talento di Patrizia Spinosi e il suo recital "Sud Folk Song". In cornice suggestiva, questa performance porta sulle terrazze di Pietrarsa le sonorità autentiche del sud Italia, celebrando una tradizione musicale viva e coinvolgente. Non perdere l’occasione di immergerti in un viaggio tra musica, storia e cultura, rendendo questa serata un’esperienza indimenticabile.

Venerdì 27 giugno, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, è in programma il terzo appuntamento all’interno della rassegna "Salotto a Mare", con la direzione artistica di Rosanna Iannacone. Sarà la volta di Patrizia Spinosi con il suo recital "Sud Folk Song", che rivaluta una tradizione viva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

