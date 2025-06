Patrizia Fontana | Libro nato dall’esigenza di una generazione ambiziosa

Patrizia Fontana, presidente e fondatrice di Talents in Motion, ci presenta un libro nato dall'incontro tra il suo percorso personale e le sfide di una generazione ambiziosa. Un volume che riflette l'inesorabile presenza dell'ansia tra le giovani promesse di oggi, desiderose di realizzare i propri sogni senza perdere di vista l'equilibrio interiore. Una lettura imprescindibile per chi vuole capire e affrontare le difficoltà di un mondo in rapida evoluzione.

(Adnkronos) – “Questo libro nasce da un incrocio tra il mio percorso personale e professionale e quello che vedo sul campo. Nasce dall'esigenza di una generazione oggi che ha, come è giusto che sia. Tante ambizioni, ma l'ansia è diventata un costante compagno di viaggio”. Così Patrizia Fontana, presidente e founder di Talents in Motion, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Editoria, presentato a Milano ‘Dai forma al tuo talento’ di Patrizia Fontana - A Milano, si è acceso il dibattito sulla crescita personale e il talento giovanile, grazie alla presentazione di "Dai forma al tuo talento" di Patrizia Fontana.

