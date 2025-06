Patrick Martina torna nel suo Fabbrico Vianese ai saluti Palmiero e Bandaogo

Patrick Martina torna nel suo amato Fabbrico, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi con un ritorno importante e strategico. Dopo aver trascorso due anni alla Poggese, il talentuoso attaccante del 1996 si inserisce in un progetto ambizioso volto alla promozione in Eccellenza. Accanto a lui, conferme di peso come Denis Minelli e Alessio Andolina rafforzano la rosa. La partenza di Giuseppe Palmiero apre nuove opportunità, lasciando il segnale di un mercato vivace e pieno di sorprese.

Colpo del Fabbrico per la prossima Eccellenza. Ecco Patrick Martina, che ritorna in biancoazzurro dopo un biennio trascorso alla Poggese. È originario proprio di Fabbrico ed è un attaccante del 1996. Poi due permanenze: restano Denis Minelli, attaccante del 2003, e Alessio Andolina, difensore del 2004. Giuseppe Palmiero, difensore del 2001, lascia la Vianese e giocherà sempre in Eccellenza ma nel modenese, al Terre di Castelli. Non è l’unica partenza da Viano: saluta anche Abdoul Fatahou Bandaogo. Centrocampista fisico classe 1991, ha esperienza e qualità: giocherà al Fiorenzuola, sceso in Eccellenza e deciso a risalire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patrick Martina torna nel suo Fabbrico. Vianese, ai saluti Palmiero e Bandaogo

