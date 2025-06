Pat McAfee spiega la sua assenza da RAW | Avevo bisogno di una pausa

Pat McAfee ha deciso di prendersi una pausa da RAW, spiega il motivo con sincerità durante il suo show: "Avevo bisogno di una pausa". I fan si chiedevano dove fosse finito, ma ora l’ex stella NFL rassicura tutti, sottolineando l’importanza di rallentare i ritmi e prendersi tempo per sé. La sua assenza ci insegna quanto sia fondamentale ascoltare se stessi per tornare più forti di prima.

I fan che hanno seguito RAW nelle ultime settimane avranno probabilmente notato l’assenza di Pat McAfee al tavolo di commento. L’ex stella della NFL ha voluto fare chiarezza sulla situazione e a quanto pare si sta semplicemente prendendo del tempo per sé. Durante l’episodio di lunedì del Pat McAfee Show, il conduttore di SmackTalk ha confermato che per il momento resterà lontano da RAW, spiegando che ha bisogno di rallentare i ritmi e ricaricare le energie: “ Non commenterò. Sto cercando di recuperare un po’ di tempo per me stesso. È il periodo tra Money in the Bank e Night of Champions, mi sembra il momento giusto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net