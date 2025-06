Passeur arrestato a Udine | sei migranti irregolari a bordo due nel bagagliaio

Nella mattinata di venerdì 20 giugno, a Udine, la Polizia ha smascherato un pericoloso passatore che trasportava sei migranti irregolari, due dei quali nascosti nel bagagliaio. L’auto sospetta, una station wagon con assetto insolitamente ribassato, ha attirato l’attenzione degli agenti in via Cantore. La scoperta mette in luce le sfide quotidiane delle forze dell’ordine nel contrastare i traffici illeciti e garantire la sicurezza di tutti.

Nella mattina di venerdì 20 giugno, una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato ha notato un’autovettura sospetta in via Cantore, nella zona di piazzale Chiavris. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’assetto insolitamente ribassato del veicolo, una station wagon. La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: passeur - arrestato - udine - migranti

