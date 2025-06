Passante Bologna de Pascale | Non si può ripartire da zero

Il passante di Bologna de Pascale rappresenta un tema caldo e complesso: ripartire da zero non è un’opzione, ma l'idea di rivedere e adattare il progetto esistente apre nuove possibilità. Il presidente dell’Emilia-Romagna sottolinea come non ci siano proposte fantasiose, solo ipotesi realizzabili per migliorare la mobilità regionale. La sfida ora è trovare soluzioni condivise che rispettino le esigenze e le aspettative di tutti i cittadini, in un processo di dialogo costruttivo e concreto.

Il presidente dell'Emilia-Romagna sul 'Passante Possibile': "Non c'è nessun dibattito su proposte fantasiose. Il progetto è quello che abbiamo discusso in questi anni, penso si possa rivedere. Ci sono ipotesi che si possono percorrere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante Bologna, de Pascale: "Non si può ripartire da zero"

