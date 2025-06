Partono le multe della telecamera su viale delle Nazioni a Marina | Nel primo weekend 1.800 accessi impropri

A partire dal primo weekend di funzionamento, la telecamera sul viale delle Nazioni a Marina sta già facendo registrare oltre 1.800 accessi impropri, portando alla sanzione di numerosi trasgressori. Attiva dalle 9 alle 24, questa tecnologia mira a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme, ma mette anche in evidenza la necessità di attenzione e responsabilità da parte di tutti gli automobilisti. È fondamentale rispettare le regole per un ambiente più sicuro.

È entrata in funzione in modalità sanzionatoria lo scorso 20 giugno la telecamera installata nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord). La telecamera sarà attiva dalle 9 alle 24. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Partono le multe della telecamera su viale delle Nazioni a Marina: "Nel primo weekend 1.800 accessi impropri"

In questa notizia si parla di: telecamera - viale - nazioni - marina

Marina di Ravenna: via alla preferenziale con telecamera in viale delle Nazioni - A Marina di Ravenna, arriva una nuova misura per migliorare la viabilità e favorire la mobilità sostenibile: dal 15 giugno al 1° settembre, in viale delle Nazioni, sarà attiva una corsia preferenziale con telecamere di sorveglianza, dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti.

Marina di Ravenna, attiva da sabato la telecamera per controllare la corsia riservata in viale delle Nazioni Vai su X

Dal 21 giugno telecamera e multe in #vialedelleNazioni a #MarinaDiRavenna. Da domenica 15 giugno e fino all'1 settembre nuovamente istituita la corsia riservata a bus, taxi, ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. https://www.lacronacadiravenna.it/ar Vai su Facebook

Partono le multe della telecamera su viale delle Nazioni a Marina: Nel primo weekend 1.800 accessi impropri; Senso unico su viale delle Nazioni, scattano le multe con la telecamera. «Vogliono solo fare cassa»; Senso unico a Marina. Attivata la telecamera, in arrivo le prime multe: Provvedimento dannoso.

Telecamera attiva a Marina . Da domani scattano le sanzioni. Sosta: sui lidi 370 multe nei weekend - L’occhio elettronico vigilerà sugli accessi nella corsia riservata in viale delle Nazioni. Come scrive msn.com

Marina di Ravenna, telecamere su viale delle Nazioni: da sabato 21 giugno via alle sanzioni - L’occhio elettronico su viale delle Nazioni è pronto a registrare le infrazioni. Si legge su corriereromagna.it