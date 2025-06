Partono i lavori per la messa in sicurezza di via Pio Massani distrutta dall' alluvione Fondi per 2,5 milioni

Lunedì 30 giugno, il Comune avvia i lavori di sicurezza in via Pio Massani, duramente colpita dall’alluvione del 2023. Con un investimento di 25 milioni di euro, si procederà prima alla demolizione del muretto e allo sbancamento del terrapieno, lungo circa 70 metri. Questa fase inizierà con un impegno concreto per ripristinare e proteggere il territorio, garantendo così un futuro più sicuro per tutta la comunità.

Al via lunedì 30 giugno i lavori del Comune per la messa in sicurezza di via Pio Massani in seguito all’alluvione del 2023. La prima fase dell’intervento prevede la demolizione del muretto e lo sbancamento del terrapieno, per un totale di circa 70 metri di lunghezza. In questa fase inizierà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

