Parrucchiere casertano hairstylist delle nozze di Matteo Politano

parrucchiere casertano, che ha regalato un tocco di stile e raffinatezza ai festeggiamenti. Un weekend da sogno quello appena trascorso all’Hotel Maya Beach Experience di Sorrento, dove si sono celebrate le attesissime nozze di Matteo Politano, esterno del Napoli e della Nazionale, e della compagna Alessandra Esposito. Tra i protagonisti dell’evento, a sorpresa, anche il giovane e talentuoso hairstylist, confermando ancora una volta come l’eccellenza italiana nel settore sia pronta a brillare ovunque.

Un weekend da sogno quello appena trascorso all'Hotel Maya Beach Experience di Sorrento, dove si sono celebrate le attesissime nozze di Matteo Politano, esterno del Napoli e della Nazionale, e della compagna Alessandra Esposito. Tra i protagonisti dell'evento, a sorpresa, anche il giovane e.

Matrimonio di Matteo Politano, notte di festa all’Anema e Core di Capri - Un matrimonio da sogno di Matteo Politano illumina la notte a Capri, regalando un’atmosfera magica all’Anema e Core, il celebre locale di Gianluigi Lembo.

Un weekend da sogno, tra amore e glamour, ha avuto come protagonista il giovane hairstylist Roberto Cuomo, scelto per l'hairstyling degli sposi e invitato d'onore al matrimonio di Matteo Politano

Matrimonio Politano, niente lista di nozze per gli invitati: il regalo richiesto commuove tutti - L'iniziativa lanciata dal calciatore del Napoli e dalla moglie Alessandra Esposito per aiutare l'ospedale Pediatrico e il Santobono del capoluogo partenopeo