Parole antiche per pensieri nuovi al via la terza edizione | cinque incontri dedicati al Mediterraneo

Parole antiche per pensieri nuovi torna alla terza edizione, portando il Mediterraneo sotto una luce inedita. Dal 27 giugno al 19 settembre 2025, cinque incontri al Palazzo Reale di Genova invitano a riscoprire questo mare attraverso nuove prospettive e riflessioni, sfidando i preconcetti abituali. Il Mare Nostrum si rivela non solo come confine, ma come ponte tra passato e futuro, stimolando la mente a scoprire orizzonti ancora inesplorati.

