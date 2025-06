Parmigiano al fianco delle imprese della filiera Dop

È stato firmato ieri, nella sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano, un protocollo d'intesa tra Banca Centro Emilia e il Consorzio, volto a facilitare l' accesso al credito per le imprese della filiera Dop. L'intesa valorizza le forme in stagionatura come garanzia e riconosce il patrimonio produttivo locale come leva strategica per la crescita economica del territorio. A sottoscrivere l'accordo sono stati Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e Davide Frascari, vicepresidente Vicario di Banca Centro Emilia. L'intesa prevede l'attivazione di linee di credito dedicate a tutti gli attori della filiera produttiva del Parmigiano Reggiano, con l'adozione di un sistema trasparente e certificato dal Consorzio.

