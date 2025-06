Parigi si ferma per Pharrell | Louis Vuitton apre la Fashion Week con una sfilata da capogiro

parigi si ferma per Pharrell, il volto innovativo che sta rivoluzionando la moda maschile. Louis Vuitton apre la fashion week con un debutto spettacolare, segnando il trionfo della creatività e dell’audacia. La collezione di Pharrell Williams, tra colori vivaci e ricordi d’infanzia, ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che il futuro del fashion è nelle mani di chi osa. La passerella firmata da Williams si preannuncia come un vero e proprio manifesto di stile e innovazione.

La moda maschile ha un nuovo re, e il suo nome è Pharrell Williams. Il cantante, produttore e ora stilista, ha aperto la Settimana della Moda Uomo di Parigi con una collezione prêt-à-porter PrimaveraEstate 2025-26 per Louis Vuitton che ha lasciato il segno. Un evento che ha saputo coniugare creatività, spettacolo e mondanità in un mix esplosivo. Una passerella tra colori audaci e nostalgia infantile. La collezione firmata da Williams si è distinta per una palette cromatica coraggiosa: marrone caldo, rosa antico, blu navy e un vivace rosso ciliegia hanno dominato la scena. Ma a sorprendere è stato soprattutto il motivo safari, quasi infantile, che ha impreziosito giacche, pantaloni e accessori, regalando un tocco di ironia e leggerezza a capi dall’eleganza sartoriale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Parigi si ferma per Pharrell: Louis Vuitton apre la Fashion Week con una sfilata da capogiro

