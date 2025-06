Pari Flamengo col Los Angeles brasiliani primi Agli ottavi sarà super sfida col Bayern

Il Flamengo, protagonista di una notte emozionante, sfiora il colpaccio contro i Los Angeles Brasiliani agli ottavi di finale. Nonostante tre pali e il gol iniziale di Bouanga, la squadra brasiliana non si dà per vinta, recuperando nel recupero con Wallace su assist di Jorginho. Ora, il club si prepara alla super sfida contro il Bayern, deciso a scrivere un’altra pagina di successo nel suo cammino europeo.

Il club brasiliano colpisce tre pali, va sotto (gol di Bouanga) ma non molla e recupera nel finale con Wallace su assist di Jorginho.

