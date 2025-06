Parco Rimbocchi Area verde dimenticata Rifiuti incuria e tanto degrado ovunque

Oggi, purtroppo, non è più possibile ignorare il degrado che avvolge il Parco dei Rimbocchi, un tempo simbolo di vitalità e comunità. La nostra lettrice ci ha segnalato con amarezza lo stato di abbandono e incuria, sperando che le sue parole, accompagnate da immagini eloquenti, possano risvegliare l’attenzione delle autorità. È giunto il momento di agire per restituire dignità e sicurezza a questo spazio di tutti.

"Scrivo per segnalare con profonda amarezza lo stato di totale abbandono in cui versa da mesi il Parco dei Rimbocchi, un tempo luogo vivo e frequentato da famiglie, anziani, bambini e sportivi del quartiere". La segnalazione arriva da una nostra lettrice, che ha corredato la denuncia anche con diverse foto. Noi diamo voce alla sua nota nella speranza che l’amministrazione possa provvedere al più presto. "Oggi, purtroppo, non è più possibile mettere piede in quell’area verde. L’erba è alta e incolta, l’immondizia si accumula ovunque senza essere rimossa, gli alberi non sono stati potati e la sensazione generale è quella di uno spazio dimenticato dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco Rimbocchi "Area verde dimenticata. Rifiuti, incuria e tanto degrado ovunque"

In questa notizia si parla di: parco - rimbocchi - area - verde

L'area verde abbandonata diventa un parco: folla in festa sulla Cassia - La Cassia si arricchisce di una nuova oasi verde: il Parco dei Caduti sul Fronte Russo a Tomba di Nerone.

Rimbocchi a Perugia, il parco nel degrado: «Giochi dei bimbi a pezzi»; Parco dei Rimbocchi, quale futuro dopo tanta decadenza? Parte la discussione e spunta un concorso di idee; Parco Rimbocchi e Cva, iniziativa per il recupero.

Parco Giustizia Bari, area verde affidata gratuitamente a Comune - Il polmone verde pubblico da circa dieci ettari che ospiterà il Parco della giustizia di Bari, in costruzione nell'area delle ex caserme Milano e Capozzi, sarà affittato a titolo gratuito dall ... Come scrive ansa.it

Rimbocchi a Perugia, il parco nel degrado: «Giochi dei bimbi a pezzi» - Il Messaggero - Anche lì c’è l’idea di avviare una riqualificazione a tutto campo. Scrive ilmessaggero.it