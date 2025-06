Parcheggio e area giochi il nuovo volto di piazza Stella Maris

Oggi, Piazza Stella Maris si trasforma in un vivace centro di aggregazione, grazie a un intervento di riqualificazione che ha dato nuova vita all’area. Da spazio trascurato a moderno punto di ritrovo per grandi e piccini, questa riqualificazione rappresenta un esempio di come il nostro quartiere possa evolversi, valorizzando le sue bellezze e offrendo servizi utili alla comunità. La consegna ufficiale di questa trasformazione apre le porte a un futuro più dinamico e accogliente.

Da area degradata a moderno spazio per grandi e piccini. Questa la rivoluzione di piazza Stella Maris, consegnata oggi dopo gli interventi di riqualificazione iniziati lo scorso gennaio. In poco tempo è cambiato il volto della zona tra l'omonima chiesa e la scuola Leopardi. Stamane la consegna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

