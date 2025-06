Paragon e i giornalisti spiati Ciriani | Non facciamo approfondimenti per non sovrapporci ai pm che indagano

Il caso Paragon continua a far discutere, con il dibattito che si infiamma tra tensioni istituzionali e questioni di privacy. La società israeliana Paragon, nota per il suo trojan Graphite, fornisce strumenti di sorveglianza esclusivamente alle istituzioni pubbliche, sollevando sempre più interrogativi sulla gestione di questi strumenti invasivi. Oggi, 25 giugno, il ministro Ciriani ha risposto al question time di Faraone, sottolineando come non si intendano sovrapporre ai pm nelle indagini in corso, ma le ombre su questa vicenda restano fitte.

Non si ferma l’attenzione sul caso Paragon e sui giornalisti spiati da un software molto invasivo che la stessa Paragon (società israeliana che produce il trojan Graphite) concede solo a istituzioni pubbliche. Oggi, 25 giugno, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha risposto ad un nuovo question time, stavolta proposto da Davide Faraone, Italia Viva, che gli chiedeva perché il governo non avesse preso le distanze né chiarito ulteriormente, né sul direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, né sugli altri giornalisti coinvolti, Ciro Pellegrino e Roberto d’Agostino. La risposta di Ciriani. 🔗 Leggi su Open.online

