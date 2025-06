Papà picchia l' arbitro alla partita di calcio dei bambini daspo di 4 anni | Pugni morsi e colpi con una sedia

Un episodio scioccante scuote il mondo del calcio giovanile a Pesaro: un papà, protagonista di aggressioni violente tra cui pugni, morsi e colpi con una sedia, ha ricevuto un daspo di quattro anni per aver aggredito un arbitro 18enne durante un torneo under 12. La sicurezza e il rispetto devono essere valori fondamentali in ogni campo: è ora di riflettere e rafforzare le regole per tutelare i giovani e gli ufficiali di gara.

PESARO - Daspo di quattro anni al papà di un giovane calciatore della Vis Pesaro che l'8 giugno scorso ha aggredito un arbitro 18enne al termine del torneo under 12 allo stadio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Papà picchia l'arbitro alla partita di calcio dei bambini, daspo di 4 anni: «Pugni, morsi e colpi con una sedia»

In questa notizia si parla di: papà - arbitro - daspo - anni

Arezzo, giovane arbitro aggredito da un papà in un torneo U13. Zappi: “Genitore denunciato” - In un clima di crescente tensione, giovani arbitri sono vittime di aggressioni violente da parte di genitori e spettatori.

Un arbitro di 18 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial "Mirko Poggini" disputato domenica allo stadio "Città di Arezzo". L'uomo, padre di un calciatore della Vis Pesaro, si è introdo Vai su Facebook

Papà picchia l'arbitro alla partita di calcio dei bambini, daspo di 4 anni: «Pugni, morsi e colpi con una sedi; Arbitro aggredito con morsi e sediate: massacrato dal padre di un giocatore della Vis Pesaro dopo la partita u; Picchiato dal papà di un baby della Vis: a casa del bruto gli orologi della vittima e ora rischia l'accusa di.