Papa Leone XIV | si scelga la via del dialogo e della pace

Papa Leone XIV torna a fare un appello appassionato alla pace, invitando le nazioni a superare le divisioni e a rinunciare alla prepotenza. In un mondo segnato da tensioni e conflitti, il suo messaggio di dialogo e collaborazione risuona come un faro di speranza. È un richiamo urgente a curare le ferite aperte e a costruire un futuro di armonia e rispetto reciproco, perché solo così possiamo davvero progredire insieme.

Nuovo appello alla pace di Papa Leone, stamane, all’udienza generale in piazza San Pietro: si curino le lacerazioni e si respinga la prepotenza. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: si scelga la via del dialogo e della pace

