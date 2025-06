Papa Leone XIV invoca dialogo e diplomazia per il Medio Oriente | Si respinga ogni logica di prepotenza e di vendetta

le sue parole arrivano in un momento cruciale, offrendo un messaggio di speranza e unità nel cuore di un conflitto che da troppo tempo divora il Medio Oriente. La sua chiamata al dialogo e alla diplomazia diventa un faro di luce, guidando gli sforzi verso una possibile pace duratura, in un contesto in cui ogni gesto di comprensione può fare la differenza. La vera sfida ora è credere e agire in questa direzione.

« Si respinga ogni logica di prepotenza e di vendetta e si scelga con determinazione la via del dialogo, della diplomazia e della pace». Le parole pronunciate da Papa Leone XIV a braccio, alla fine dell'udienza generale a Piazza San Pietro, non echeggiano oggi in un vuoto di buone intenzioni. Al contrario, risuonano su un terreno che si va preparando a una possibile distensione. Per una volta, l'" allineamento dei pianeti " è reale. Papa Leone e l'appello a deporre "le spade". Sul terreno mediorientale, la guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran, che solo pochi giorni fa sembrava sul punto di scivolare in un'escalation senza più ritorno, ha subito una battuta d'arresto.

