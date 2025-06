Papa Leone XIV all’Udienza del 25 giugno | La fede in Gesù salva dalla fatica di vivere

Nell’ultima udienza prima della pausa estiva, Papa Leone XIV ci ricorda con forza come la fede in Gesù sia la vera salvezza dalla fatica di vivere del nostro tempo. In un mondo spesso afflitto da incertezze e stanchezza, le sue parole diventano un invito a riscoprire la speranza e la pace interiore. Scopriamo insieme il messaggio che ci lascia e come affrontare le sfide quotidiane con la fede nel cuore.

Papa Leone XIV prosegue il ciclo di catechesi all'Udienza Generale del mercoledì e afferma come la fede in Gesù salva dalla fatica di vivere, male del nostro tempo. L'Udienza Generale di oggi 25 giugno tenuta da papa Leone XIV in piazza San Pietro è l'ultima prima della pausa estiva che il pontefice si concederà per.

