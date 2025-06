Papa Leone XIV ai vescovi | Siate fermi e decisi nell’affrontare gli abusi

Durante il Giubileo, Papa Leone XIV rivolge un appello deciso ai vescovi: affrontare con fermezza gli abusi e preservare l'integrità della Chiesa. Invita alla sobrietà, alla povertà evangelica e a uno stile di vita semplice, lontano dalle ricchezze. È un richiamo forte alla responsabilità e alla purezza spirituale, fondamentali per ristabilire fiducia e testimoniare i valori cristiani. Solo così si potrà rinnovare la speranza nel cuore dei fedeli.

Papa Leone XIV parla ai vescovi giunti in Vaticano per il Giubileo. Ogni vescovo deve “essere fermo e deciso nell’affrontare le situazioni che possono dare scandalo e ogni caso di abuso, specialmente nei confronti di minori, attenendosi alle attuali disposizioni”. “Siate semplici e distaccati dalle ricchezze”. Il vescovo deve vivere “la povertà evangelica. Ha uno stile semplice, sobrio e generoso, dignitoso e nello stesso tempo adeguato alle condizioni della maggior parte del suo popolo. Le persone povere devono trovare in lui un padre e un fratello, non sentirsi a disagio nell’incontrarlo o entrando nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV ai vescovi: “Siate fermi e decisi nell’affrontare gli abusi”

In questa notizia si parla di: papa - leone - vescovi - siate

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV ai Vescovi francesi: «Siate testimoni dell’amore di Cristo» Leggi ora: https://silerenonpossum.com/it/messaggio-del-santo-padre-leone-xiv-alla-conferenza-dei-vescovi-di-francia/… Vai su X

«Siamo i Vescovi di questa Chiesa: tutti insieme lo siamo, voi e io». Con queste parole, richiamando San Giovanni Paolo II, il Card. Matteo Zuppi ha salutato Papa Leone XIV. Un saluto che ha toccato il cuore della vita ecclesiale: «Grazie, Papa Leone, del suo Vai su Facebook

Leone XIV ai vescovi: aiutate la Chiesa a crescere in unità. Siate vicini a giovani e famiglie; Papa Leone XIV ai vescovi: Siate fermi e decisi nell'affrontare gli abusi - LaPresse; Papa Leone XIV ai vescovi: “Siate Pescatori di Famiglie”.

Papa Leone XIV ai vescovi: “Siate fermi e decisi nell’affrontare gli abusi” - Ogni vescovo deve “essere fermo e deciso nell’affrontare le situazioni che possono dare scandalo e ogni caso di abuso, specialmente ... Secondo msn.com

Abusi: Papa a vescovi, siate fermi e decisi nell’affrontarli - Ogni vescovo deve "essere fermo e deciso nell’affrontare le situazioni che possono dare scandalo e ogni ... Lo riporta lapresse.it