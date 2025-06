Papa Leone nuovo appello per la pace | Si respinga ogni logica di vendetta

In un momento di grande tensione, Papa Leone lancia un appello forte e sentito per la pace, invitando a respingere ogni logica di vendetta e prepotenza. Durante l’udienza generale, ha sottolineato l’importanza di scegliere il dialogo come strada per superare i conflitti, riaffermando il valore della compassione e della comprensione reciproca. È un richiamo universale alla speranza e alla riconciliazione, affinché si costruisca un domani più pacifico per tutti.

Nuovo appello per la pace da parte di Papa Leone. Si respinga ogni logica di prepotenza e vendetta e si scelga la via del dialogo, ha detto all’udienza generale. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone, nuovo appello per la pace: “Si respinga ogni logica di vendetta”

Papa Leone Sul Medio Oriente: “No Alla Vendetta, Curare Le Lacerazioni E Lavorare Alla Pace” - Papa Leone XIV ha lanciato un appello dopo le violenze in Medio Oriente tra Iran, Israele e Stati Uniti: “Si curino le lacerazioni provocate dalle sanguinose azioni degli ultimi giorni”. Lo riporta msn.com