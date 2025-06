Panzera Aidp Lombardia | Aziende devono ripensare la formazione

In un mondo in rapida evoluzione, le aziende lombarde sono chiamate a rinnovare il loro approccio alla formazione. Elena Panzera, HRD VP EMEA-AP Sas e presidente Aidp Lombardia, sottolinea l’importanza di passare da una logica trasmissiva a una trasformativa, dove relazione, intuizione e talento sono al centro dello sviluppo. È il momento di investire nelle persone come veri e propri protagonisti del cambiamento, perché solo così si potrà costruire un futuro solido e innovativo.

"Le aziende devono ripensare alla formazione, passando da una logica trasmissiva ad una trasformativa, nella quale relazione, intuizione, talento e attenzione all'unicità della persona sono centrali". Sono le dichiarazioni di Elena Panzera, Hrd Vp Emea-Ap Sas e presidente di Aidp Lombardia, in occasione della presentazione del libro 'Dai forma al tuo talento'.

