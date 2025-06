Panathlon Area 9 Sicilia | il messinese Ludovico Magaudda è il nuovo governatore

Con entusiasmo e spirito di rinnovamento, il Panathlon Area 9 Sicilia annuncia l’insediamento di Ludovico Magaudda come nuovo governatore per il triennio 2025-2027. Durante l’Assemblea elettiva a Pergusa, l’unanimità ha sancito questa scelta, simbolo di fiducia nel suo impegno e nella passione per lo sport. Dopo un periodo di transizione, Magaudda si prepara a guidare con determinazione questa importante realtà. La sua leadership segnerà un nuovo capitolo di crescita e solidarietà nel panorama sportivo siciliano.

