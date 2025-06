Palmeiras-Botafogo | formazioni dove vederla in tv e streaming

Gli ottavi di finale del Mondiale per Club si aprono con un emozionante derby brasiliano: Palmeiras contro Botafogo, al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Scopri le formazioni, dove vederla in TV e streaming, e preparati a vivere un match da incorniciare, tra passione e adrenalina. Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita in una sfida che promette grandi emozioni!

Al via gli ottavi di finale del Mondiale per Club con un derby tutto brasiliano: Palmeiras-Botafogo. Al Lincoln Financial Field di Philadelphia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 - Il calcio internazionale infiamma i cuori degli appassionati con match mozzafiato e risultati sorprendenti.

