Pallavolo Volley Livorno promosso in B2 | la squadra ricevuta dal sindaco in Comune

il meraviglioso traguardo raggiunto, simbolo di passione e impegno della squadra. Un riconoscimento che rafforza il legame tra la città e questa giovane realtà sportiva, pronta ora a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della pallavolo livornese. La promozione in B2 rappresenta solo l'inizio di un percorso ricco di successi e soddisfazioni, che tutti attendono con entusiasmo.

Non si sono ancora spenti i riflettori sulla straordinaria promozione in B2 del Volley Livorno. Nella splendida cornice della Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, le gialloblù — insieme allo staff tecnico e alla dirigenza — sono state ricevute dal sindaco Luca Salvetti per celebrare ancora. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Pallavolo, Volley Livorno promosso in B2: la squadra ricevuta dal sindaco in Comune

