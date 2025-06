Pallavolo Serie A2 Emma Villas-Randazzo | accordo! Lo schiacciatore resta biancoblù

Emma Villas Codyeco Lupi Siena conferma Luigi Randazzo, il talentuoso schiacciatore che ha contribuito con 457 punti alla splendida corsa della scorsa stagione. La sua permanenza garantisce continuitĂ e forza al team, pronto a scrivere nuovi capitoli di successi nella Serie A2. Con la sua esperienza e determinazione, Randazzo sarĂ ancora il punto di riferimento nel reparto offensivo, alimentando le speranze dei tifosi per una stagione ricca di emozioni e trionfi.

Prima conferma ufficiale in casa Emma Villas, da pochi giorni diventata Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Luigi Randazzo rimarrĂ infatti in biancoblĂą per la prossima stagione sportiva. Lo schiacciatore aveva firmato lo scorso anno un contratto biennale e farĂ ancora parte del sodalizio toscano. Randazzo è stato tra i protagonisti della cavalcata della scorsa stagione sportiva, conclusa con le semifinali playoff in serie A2. Sono stati 457 i punti totali realizzati nel passato torneo dallo schiacciatore della compagine toscana, uno dei leader di un gruppo che ha vissuto un’esaltante seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net