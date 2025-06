Palio e le altre vittorie dell’anno Grande festa al rione Verde

Un anno da ricordare per il Rione Verde, protagonista di una straordinaria festa delle vittorie 2025. Tra trionfi al Palio del Niballo e riconoscimenti per i cortei storici, questa giornata ha celebrato l’eccellenza e l’impegno di tutta la comunità . Un vero e proprio grande successo che rende onore alle tradizioni e alla passione del rione. La festa continua, e il futuro si prospetta ancora più brillante...

Festa delle Vittorie 2025 sabato per il Verde. Il Rione, infatti, oltre a conseguire la decima vittoria al Palio del Niballo, ha infatti vinto il miglior corteo storico del Niballo, il miglior corteo storico della Bigorda, il Singolo tradizionale con Marco Bertoni, il Singolo Under 21 con Nicola Dal Pozzo, il Singolo 1^ fascia under 15 con Matteo Sarti, il Singolo under 15 con Alessandro Ione, la Coppia under 15 con Tommaso Conti e Alessandro Ione. Così al Verde non ci hanno pensato su che qualche ora e hanno deciso di organizzare subito un incontro, un ritrovo, per festeggiare la conquista di un altro Palio.