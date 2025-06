Palio di Siena 2025 | tutti gli orari e gli appuntamenti in programma per la carriera del 2 luglio

Il Palio di Siena 2025 si avvicina con entusiasmo e tante emozioni da vivere. In piazza del Campo, il tufo è già pronto per accogliere le spettacolari carriere del 2 luglio. Domani, alle ore 19, si svolgerà la suggestiva presentazione del Drappellone firmato Riccardo Manganelli, un momento imperdibile per conoscere le opere che rendono unico questo evento storico. Scopri tutti gli orari e gli appuntamenti da non perdere!

In piazza del Campo è già stato steso il tufo in vista del Palio del 2 luglio 2025. Domani, giovedì 26 giugno, alle ore 19, all'interno del Cortile del Podestà, è in programma la cerimonia di presentazione del Drappellone realizzato da Riccardo Manganelli. Sarà lo storico Giovanni Mazzini, funzionario archivista dell'Archivio di Stato di Siena, a illustrare l'opera che andrà ad arricchire il museo della Contrada vincitrice del Palio del 2 luglio

Palio di Siena, 2 luglio 2025: Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera le contrade estratte - Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si preannuncia avvincente, con Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera pronte a sfidarsi sul tufo.

Carlo Sanna detto Brigante a pochi giorni dal #palio del 2 luglio 2025. Vai su Facebook

