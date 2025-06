Palio dei Rioni di Cinisi 2025 gran finale con la Festa della Musica

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Cinisi! Il gran finale del Palio dei Rioni 2025 si unisce alla Festa della Musica, creando un connubio perfetto di emozioni, sport e tradizione. Oltre 800 partecipanti e spettatori invaderanno le strade per celebrare l'energia della comunità . Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande festa: il divertimento e la cultura ti aspettano proprio qui, a conclusione di un evento che resterà nei cuori di tutti.

Ultimo weekend, con il gran finale della Festa della Musica, per il Palio dei Rioni 2025, la manifestazione ludico-sportiva che a Cinisi è ormai diventata un appuntamento atteso dalla tutta la comunitĂ . Oltre 800 iscritti suddivisi nei tradizionali quattro rioni si sono sfidati negli ultimi due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

