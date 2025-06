Palestre in arrivo il bando per l' assegnazione in uso temporaneo per le attività sportive

Se sei una società sportiva in cerca di uno spazio adeguato, questa è la tua occasione: tra l'1 settembre 2025 e il 30 giugno 2026, saranno assegnate ben 38 palestre comunali, provinciali e scolastiche per supportare le tue attività. Un’opportunità unica per allenamenti, campionati, tornei e corsi di formazione, favorendo lo sviluppo dello sport locale. Non perdere questa chance di far crescere il tuo progetto sportivo!

Nel periodo compreso tra l'1 settembre 2025 e il 30 giugno 2026, verranno assegnate 38 palestre, tra comunali e provinciali, scolastiche e non, per consentire di fatto lo svolgimento delle attività sportive di circa 50 società sportive per allenamenti, campionati, tornei, sessioni di formazione.

Nino Bixio, dopo l’esondazione ancora sospese le attività sportive - Dopo l'esondazione del Po, le attività sportive della Canottieri Nino Bixio di Piacenza restano sospese.

A giugno tornano le Palestre all'aperto della Uisp! I parchi cittadini ospiteranno le varie attività sportive, con tante novità. Info: 0481 535204 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30. www.uisp.it/gorizia #gorizia #go_2025 #uispgorizia European Cap Vai su Facebook

Promuovere l'attività fisica e riqualificare le palestre scolastiche sul territorio. Siglato oggi dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e dal Presidente dell'Unione Province Italiane, Pasquale Gandolfi, il protocollo d’intesa per avviare una collaboraz Vai su X

