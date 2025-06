Palermo senza contratto e ogni giorno al lavoro per 13 ore | sei cittadini cinesi denunciati per caporalato

In un’Italia che si impegna a combattere lo sfruttamento, emergono storie di ingiustizia ancora più sconvolgenti. A Palermo, sei cittadini cinesi sono stati denunciati per caporalato, accusati di aver costretto decine di lavoratori, quasi tutti italiani, a giornate di 13 ore senza contratto. Questa vicenda denuncia la cruda realtà di chi approfitta del bisogno altrui, minacciandone i diritti fondamentali. La lotta contro tali abusi è più che mai necessaria.

Avrebbero sfruttato in maniera sistematica, nell’azienda da loro gestita, decine di lavoratori, quasi tutti di nazionalità italiana, approfittando del loro stato di bisogno e minacciandoli di licenziamento. Sei cittadini cinesi, gestori di una società di Palermo operante nel settore della vendita di prodotti non alimentari, sono stati denunciati per caporalato. Il gip di Palermo, su richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, senza contratto e ogni giorno al lavoro per 13 ore: sei cittadini cinesi denunciati per caporalato

In questa notizia si parla di: palermo - cittadini - cinesi - denunciati

Scoperto laboratorio clandestino: impiegati 42 cittadini cinesi. Denunciati tre connazionali - La Polizia di Stato ha scoperto a Orzinuovi un laboratorio clandestino in cui 42 cittadini cinesi lavoravano sotto condizioni di sfruttamento e in violazione delle norme di sicurezza.

Caporalato a Palermo, costretti dai cinesi a lavorare 13 ore al giorno; Scoperto negozio trasformato in bisca clandestina in via Lincoln: 13 cinesi denunciati, sequestrati 15 mila euro; Bisca clandestina nel retro di un negozio di detersivi, 15 cittadini cinesi denunciati.

Palermo, senza contratto e ogni giorno al lavoro per 13 ore: sei cittadini cinesi denunciati per caporalato - Avrebbero sfruttato in maniera sistematica, nell’azienda da loro gestita, decine di lavoratori, quasi tutti di nazionalità italiana, approfittando del loro ... Riporta msn.com

Caporali cinesi sfruttavano anche lavoratori italiani, sei indagati - Il Gip di Palermo ha fatto scattare il divieto di esercitare l’attività d'impresa per 12 mesi ... Secondo rainews.it