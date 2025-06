Palermo in duemila per Pippo Inzaghi | La più grande accoglienza mai ricevuta

Palermo ha accolto Pippo Inzaghi come un vero eroe, dimostrando un calore e un entusiasmo che resteranno impressi nella memoria. L’affetto della città ha travolto l’ex campione, emozionato e grato per un’accoglienza che ha superato ogni aspettativa. Con il cuore colmo di entusiasmo, Inzaghi si è presentato ai tifosi, pronto a scrivere una nuova, entusiasmante pagina della storia rosanero. La passione dei palermitani ha dimostrato ancora una volta che questa città vive di calcio e speranza.

“Non ci si abitua mai a queste emozioni, questa è la piĂą grande accoglienza che ho mai avuto”. Con queste parole, un emozionato Pippo Inzaghi ha salutato per la prima volta il pubblico palermitano: il nuovo allenatore rosanero, intorno alle 19.15, ha ricevuto l’affetto della piazza dallo stadio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: pippo - inzaghi - accoglienza - palermo

Pippo Inzaghi: «Simone sempre il primo a incoraggiarmi! Due finali in tra anni: non è da tutti» - Filippo Inzaghi, festeggiando la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, ha condiviso il suo unico legame fraterno con Simone.

Il comico video realizzato da Sostenitori di una fede : il Palermo sull’annuncio di Inzaghi al Palermo Vai su Facebook

Palermo, oltre 2mila tifosi per Inzaghi: “Migliore accoglienza della mia vita”; Inzaghi, che accoglienza a Palermo: in 2.000 al Barbera; Bagno di folla al Renzo Barbera per Pippo Inzaghi: “Mai avuto un’accoglienza così grande”.

Oltre 2mila tifosi del Palermo per Inzaghi: “Migliore accoglienza della mia vita” - PALERMO – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, oltre duemila tifosi rosanero hanno gremito il piazzale antistante lo stadio “Renzo Barbera” per accogliere con entusiasmo Pippo Inzaghi, nuovo ... livesicilia.it scrive

Bagno di folla a Palermo per Pippo Inzaghi - In duemila circa hanno accolto il nuovo tecnico dei rosanero, Filippo Inzaghi, nel piazzale dello stadio Renzo Barbe ... Lo riporta msn.com