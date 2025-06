Paghe da fame turni da 12 ore e niente permessi | denunciati sei imprenditori cinesi

Una scoperta sconvolgente scuote il mondo del lavoro: 30 dipendenti, di cui 27 in nero e sottopagati con turni massacranti di 12 ore, sono stati vittima di un sistema sfruttatore. I Carabinieri hanno denunciato sei imprenditori cinesi per caporalato, rivelando un’oppressione che viola ogni diritto. Questa vicenda mette in luce le condizioni drammatiche di molti lavoratori e la necessità di un intervento deciso per tutelare dignità e legalità .

