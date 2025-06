Pagelle Italia-Polonia 3-2 volley | Rychlicki risolutivo Giannelli ispirato Galassi scatenato

L’Italia di volley maschile continua a stupire, superando la Polonia per 3-2 in un emozionante match a Chicago. Rychlicki si mette in evidenza come risolutivo, mentre Giannelli ispira con classe e galassi scatenato scuote l’entusiasmo. Con questa vittoria, i nostri campioni consolidano la loro posizione nella Nations League, avvicinandosi sempre di più alla qualificazione. La sfida tra giganti si fa sempre più avvincente!

L’Italia ha incominciato brillantemente la seconda settimana della fase preliminare della Nations League di volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-2 in quel di Chicago (USA). I Campioni del Mondo si sono imposti in un rovente tie-break, hanno avuto la meglio sugli imbattuti Campioni d’Europa e hanno infilato il quarto successo nel prestigioso torneo internazionale itinerante, compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Finale Eight. Di seguito le pagelle degli azzurri. PAGELLE ITALIA-POLONIA VOLLEY. KAMIL RYCHLICKI: 9. Subentra nel corso del terzo set a Yuri Romanò e cambia il volto della partita: propizia il break e l’allungo nel quarto parziale (8 punti in quella frazione), detta legge nel tie-break e con l’ace del 14-11 mette il marchio di fabbrica su un grande successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Italia-Polonia 3-2 volley: Rychlicki risolutivo, Giannelli ispirato, Galassi scatenato

