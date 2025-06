Pagamenti INPS luglio 2025 | date dettagli e novità su pensioni ADI AUU NASpI SFL e Carta Acquisti

Il mese di luglio 2025 si preannuncia ricco di novità e importanti pagamenti per milioni di italiani che aspettano con trepidazione le somme dall’INPS. Dalle pensioni con la quattordicesima alle nuove agevolazioni come l’ADI, AUU, NASpI, SFL e la Carta Acquisti, ogni dettaglio è fondamentale per pianificare al meglio le proprie finanze. Scopriamo insieme tutte le date, le modalità e le ultime novità su questi importanti sostegni.

Il mese di luglio 2025 sarà particolarmente importante per milioni di italiani che attendono i pagamenti di numerose prestazioni da parte dell’INPS. Dalle pensioni con quattordicesima, all’Assegno di Inclusione (ADI), passando per l’Assegno Unico Universale (AUU), NASpI, DIS-COLL, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e la Carta Acquisti: scopriamo insieme tutte le . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: pagamenti - inps - luglio - pensioni

