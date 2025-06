Padel NEI quarti di finale della poule scudetto del re cerutti bertola mussi e salvi centrano il salto di categoria Le ragazze del Ronchi Club piegano il Giotto e conquistano la promozione in Serie C

Il Ronchi Padel Club ha scritto una pagina memorabile nella sua storia, conquistando la promozione in Serie C al primo colpo. Dopo un entusiasmante successo ai quarti di finale del poule scudetto contro il Ct Giotto, le giovani atlete Rebecca Del Re, Giulia Cerutti, Gaia Bertola, Rebecca Mussi e Micol Salvi hanno dimostrato tutto il loro talento e determinazione. Un risultato che promette grandi emozioni per la stagione 2024-2025 e oltre. L’esordio ...

Le ragazze del Ronchi Padel Club sono ufficialmente in Serie C. Dopo il successo per 2 a 1 ottenuto sabato ad Arezzo contro la squadra del Ct Giotto ai quarti di finale del poule scudetto, Rebecca Del Re, Giulia Cerutti, Gaia Bertola, Rebecca Mussi e Micol Salvi hanno centrato la promozione dalla Serie D al primissimo tentativo. Per il club di Via Arezzo la stagione '24-'25 ha segnato infatti l'esordio assoluto nel padel competitivo. Esordio rivelatosi subito vincente grazie alle fantastiche cinque che hanno chiuso in testa il girone accedendo quindi alla fase ad eliminazione diretta nella quale, con l'accesso alle semifinali, hanno strappato il biglietto per la prossima Serie C.

