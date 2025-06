Pac Fusco CIA Campania | L’Europa difenda il cibo non tagli la Politica agricola No al Fondo unico

L’agricoltura europea si trova di fronte a sfide senza precedenti, con proposte che rischiano di minare la nostra sicurezza alimentare e il benessere delle comunità rurali. Il progetto di un Fondo unico europeo, che riduce le risorse destinate alla Politica Agricola Comune, è un attacco diretto al cuore del nostro patrimonio agricolo e sociale. È il momento di difendere il cibo, la terra e il futuro dell’Europa: non possiamo restare indifferenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’agricoltura europea è sotto attacco e non possiamo restare in silenzio. Il progetto di un Fondo unico europeo che accorpa le risorse destinate a vari settori e riduce quelle per la Pac è inaccettabile. Colpire la Politica agricola comune significa mettere in discussione la sicurezza alimentare, il reddito degli agricoltori e l’intero equilibrio rurale dell’Unione” – così Carmine Fusco, commissario della CIA Campania, si unisce all’allarme lanciato dal presidente nazionale CIA-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini. Secondo Fusco, è il momento di costruire un fronte comune tra tutte le organizzazioni del settore agricolo, per contrastare una proposta che rischia di svuotare la Pac della sua funzione originaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it