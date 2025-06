Out of Africa artisti italiani e internazionali a FestambienteSud

Da oltre due decenni, FestambienteSud trasforma il Sud in un palcoscenico globale dove musica, ambiente e cultura si incontrano per creare un dialogo unico e stimolante. Un festival che, più che una semplice rassegna, diventa un punto di incontro di visioni, sogni e speranze. Quest’anno, l’evento si arricchisce con artisti italiani e internazionali, pronti a fare della scena un ponte tra territori e culture. E se è...

Roma, 25 giu. (askanews) – Da 21 anni FestambienteSud, il festival internazionale di Legambiente per il Sud, intreccia musica, ambiente e territorio, con uno sguardo attento e consapevole rivolto al Sud del mondo. PiĂą che una rassegna, è una piattaforma itinerante di dialogo e scambio di visioni, dove il colore della cultura, non il rombo delle bombe, diventa ponte e il Sud – italiano, globale – non è piĂą periferia, ma motore di futuro. E se è vero che il futuro parla dal Sud, sarĂ proprio l’Africa, con i suoi colori e la sua forza ritmica, a segnare il passo dell’edizione 2025, in programma dal 18 luglio all’1 agosto tra paesaggi straordinari e luoghi densi di storia del Gargano, fino a toccare, per la prima volta, la Valle d’Itria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

