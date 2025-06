Otto giorni al Pioli Day: l’abbraccio di Firenze si avvicina, segnando l’inizio di una nuova era viola. Dopo mesi di attesa e trattative serrate, il conto alla rovescia per il ritorno di Stefano Pioli è ormai agli sgoccioli. Tra pochi giorni, il suo rientro ufficiale spalancherà le porte a una stagione ricca di speranze e sfide. La città si prepara a vivere un momento indimenticabile, perché ogni giorno che passa ci avvicina a un nuovo capitolo della Fiorentina.

Il conto alla rovescia per l’inizio della terza avventura in viola di Stefano Pioli è ufficialmente iniziato. Tra pochi giorni scadrà infatti il periodo di permanenza obbligatoria dell’allenatore in Arabia Saudita - per le ben note questioni fiscali che lo riguardano - e a partire dal 3 luglio ogni giorno per la Fiorentina sarà quello buono per poter annunciare il suo nuovo allenatore. L’intesa per la risoluzione contrattuale con l’ Al Nassr c’è in realtà da tempo (il tecnico aveva ancora un anno di accordo con il club saudita) e anche per questo Pioli ha potuto pianificare il suo programma di lavoro a distanza (da qui si spiegano gli acquisti di Dzeko, Fazzini e Viti) ma per far sì che il mister emiliano possa rimettere piede in Italia dovrà passare una settimana esatta a partire da oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net