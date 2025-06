Ottimizzare il servizio aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi per una mensa buona e sostenibile

Scopri come la mensa Caritas “Don Gualtiero” di Perugia sta rivoluzionando il suo servizio, ottimizzando l’efficienza e riducendo gli sprechi per offrire un pasto sostenibile e di qualità a oltre 110 persone indigenti ogni giorno. Un esempio di solidarietà concreta e innovazione sociale, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Perugia, che dimostra come è possibile unire efficienza e umanità per un mondo migliore.

La mensa Caritas “Don Gualtiero”, presso il “Villaggio Sorella Provvidenza” a Perugia, migliora la qualità del suo servizio rivolto ad oltre 110 persone indigenti che ogni giorno si affidano a quest’opera segno per trovare ristoro e socialità. Il tutto grazie al sostegno di Fondazione Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: mensa - servizio - ottimizzare - aumentare

Mensa scolastica: il Comune di Chieti comunica la prosecuzione del servizio fino al 30 giugno - Il Comune di Chieti annuncia la prosecuzione del servizio di mensa scolastica fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia.

Ottimizzare il servizio, aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi per una mensa buona e sostenibile; Tariffe mensa e scuolabus alle stelle: È giusto far pagare così tanto alle famiglie?; Edilizia scolastica: approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della scuola “De Amicis”.

Pnrr, Manoppello vince bando per riqualificare mensa scolastica - Il Comune di Manoppello vince un bando nell'ambito del Pnrr, ottenendo un finanziamento di 355mila euro destinato alla sistemazione e messa in sicurezza della mensa scolastica del plesso scolastico di ... Segnala msn.com

Servizi mensa, trasporto e pre-scuola: dal 1 maggio al via le iscrizioni e agevolazioni - Per il trasporto scuola infanzia e scuola primaria gli utenti con ISEE fino a € 11. Riporta gonews.it