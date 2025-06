Ostiamare premiata in Campidoglio De Rossi | Stiamo facendo grandi cose

L’Ostiamare, squadra della nostra regione, brilla ancora: i giovani campioni della juniores, vincitori del campionato nazionale, sono stati premiati oggi in Campidoglio. Un riconoscimento prestigioso che testimonia il talento e la determinazione di questi ragazzi, sotto gli occhi di figure importanti come il sindaco Gualtieri e l’ex calciatore De Rossi. È un momento di orgoglio e di grande soddisfazione per tutto il territorio, che guarda al futuro con entusiasmo e passione.

(Adnkronos) – I ragazzi della juniores dell’Ostiamare vincitori del campionato nazionale, conquistato lo scorso 14 giugno, sono stati premiati oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato, insieme alla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dal presidente del X Municipio Mario Falconi. Ad accompagnare i ragazzi anche il presidente Daniele De Rossi. “Quando abbiamo presentato con De Rossi il rilancio dell’Ostiamare sapevamo che sarebbe stato ricco di soddisfazioni – afferma il sindaco Gualtieri – ci teniamo che una squadra di Roma abbia successo ed è bello ci sia più attenzione anche su questi campionati, non solo sulla Serie A. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: ostiamare - rossi - campidoglio - premiata

L’Ostiamare Juniores premiata in Campidoglio, De Rossi: “Ostia ambisca a essere la terza squadra di Roma” - L’Ostiamare Juniores, campione nazionale e orgoglio di Ostia, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in Campidoglio.

Translate post Prima vittoria da presidente per #DeRossi: l'#Ostiamare U19 premiata in Campidoglio - FOTO #ASRoma Vai su X

Ostiamare premiata in Campidoglio, De Rossi: Possiamo essere terza squadra di Roma; Ostiamare premiata in Campidoglio, De Rossi: Stiamo facendo grandi cose; Ostiamare, De Rossi: Grande lavoro e orgoglio per i risultati.

L’Ostiamare juniores premiata in Campidoglio, De Rossi: “Grande lavoro e impegno” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Ostiamare premiata in Campidoglio, De Rossi: “Stiamo facendo grandi cose” - (Adnkronos) – I ragazzi della juniores dell’Ostiamare vincitori del campionato nazionale, conquistato lo scorso 14 giugno, sono stati premiati oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtier ... Come scrive msn.com