Ostia Aysha e le figlie di Ra raccontano la storia della donna

Ostia, 17 giugno 2025 – Il Teatro del Lido ha vibrato il 15 giugno con lo spettacolo “Cogli la prima mela”, un affascinante viaggio attraverso la storia e i miti delle donne, raccontato dalla compagnia “Aysha e le figlie di Ra” sotto la guida di Aysha Ettounsi. Un'emozione unica che ha celebrato il ruolo femminile tra passato e leggenda, lasciando il pubblico riflettere e sognare. Donne amate, odiate, ...

Ostia, 17 giugno 2025 – Il giorno 15 giugno al Teatro del Lido di Ostia l’Asd “Aysha e le figlie di Ra” ha portato in scena lo spettacolo di fine anno “Cogli la prima mel”a con la direzione artistica di Aysha Ettounsi. In questa serata e attraverso la loro danza hanno trasportato il pubblico nel mondo femminile, dalla prima donna Eva, passando per le donne della storia, le principesse, le streghe, i miti e le leggende. Donne amate, odiate, stereotipate in definizioni imposte che non sempre appartengono loro, come Medusa, Giovanna D’Arco, Cleopatra e Lidia Poet. Hanno rappresentato la maternità, la forza, la violenza subita e l’amor proprio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it