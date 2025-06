Ostaggi e feriti all' hotspot di Porto Empedocle | la polizia si esercita a gestire situazioni critiche

Ostaggi e feriti simulati, tensione e prontezza: l'hotspot di Porto Empedocle si trasforma in un palcoscenico di prova per le forze dell'ordine. La polizia di Stato ha condotto una sofisticata esercitazione di cinque ore, mirata a affinare le tecniche di negoziazione in situazioni di crisi. Un momento cruciale per garantire la sicurezza e migliorare la risposta rapida e efficace in scenari complessi, dimostrando come la preparazione sia la chiave per affrontare ogni emergenza.

L'hotspot di Porto Empedocle ha ospitato una complessa esercitazione operativa della polizia di Stato finalizzata alla sperimentazione e al perfezionamento delle tecniche di negoziazione in scenari critici. L’attività di addestramento, durata complessivamente 5 ore, ha visto l’impiego di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ostaggi e feriti all'hotspot di Porto Empedocle": la polizia si esercita a gestire situazioni critiche

