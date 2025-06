Osimhen Juventus il bomber del Napoli si allontana | pista sempre più tortuosa e costosa per l’attaccante nigeriano Cosa succede

Il sogno di vedere Osimhen in maglia Juventus si allontana, con la pista sempre più intricata e onerosa per il club bianconero. Mentre i tifosi speravano in un grande colpo, le ultime indiscrezioni evidenziano come il trasferimento dell’attaccante del Napoli sia diventato un percorso tortuoso e complesso. Cosa succede ora? La Juventus dovrà valutare attentamente le proprie strategie di mercato, tra alternative e nuove sfide da affrontare.

Osimhen Juventus, il bomber del Napoli si allontana. Ultime novità sul futuro del centravanti nel mirino del club bianconero. Con David ora favorito per l’attacco della Juventus, il nome di Victor Osimhen è sempre più alternativo in casa bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, rimane in piedi la pista che porta al bomber nigeriano, ma si tratta di un’ipotesi tortuosa e costosa. I bianconeri, infatti, spingono per David, con Osimhen che si allontana per costi, concorrenza e resistenza da parte del Napoli di De Laurentiis. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, il bomber del Napoli si allontana: pista sempre più tortuosa e costosa per l’attaccante nigeriano. Cosa succede

In questa notizia si parla di: juventus - osimhen - bomber - napoli

Osimhen Juventus, pronta una proposta da 80 milioni di euro! Ecco la valutazione del Napoli: cosa filtra sul bomber - La Juventus prepara una proposta da 80 milioni di euro per Victor Osimhen, considerato uno dei bomber più ambiti in Europa.

Translate post#Osimhen-#Juventus, il bomber del #Napoli si allontana ? Pista sempre più tortuosa e costosa per l’attaccante nigeriano. Cosa succede Vai su X

Buon compleanno, Nunez! Il Napoli ha un regalo per te (via Osimhen). 24 giugno, il bomber del Liverpool e dell’Uruguay compie 26 anni: i campioni d’Italia hanno pronto il contratto per lui. Molto dipenderà dal nigeriano… (link al video nei commenti) #SSCNa Vai su Facebook

Osimhen Juventus, il bomber del Napoli si allontana. Ultime; Osimhen alla Juve: spunta la foto con la maglia; La Juventus molla Osimhen: 70 milioni per il bomber che piace al Napoli di Conte.

SKY - Osimhen-Juventus, la strategia per prenderlo dal Napoli. C'entra Vlahovic - Anche dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, grande estimatore del bomber nigeriano, i bianconeri non avrebbero smesso di pensare al centravanti ... Si legge su msn.com

C’è l’accordo con il Napoli, svolta Osimhen: annuncio ufficiale - Nelle scorse settimane il bomber sembrava destinato all’Arabia, con un super contratto. Lo riporta ilsussidiario.net