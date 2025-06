Osimhen alla Juventus è quasi impossibile ora quotate al 20% le possibilità di acquisto Tuttosport

La suggestione di vedere Victor Osimhen alla Juventus si affievolisce sempre di più, con le quote che scendono al 20%, riflesso di un futuro ancora incerto. La clausola da 75 milioni e le indecisioni dell’attaccante nigeriano rendono questa trattativa quasi impossibile. I bianconeri puntano ora su alternative come Jonathan David, cercando di rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La strategia continua a evolversi, ma il sogno Osimhen sembra allontanarsi.

Victor Osimhen alla Juventus continua ad essere una pista complicata, addirittura Tuttosport la quota ora al 20% di possibilità. Anche perché l'attaccante nigeriano ha una clausola da 75 milioni, valida solo per l'estero, e al momento sta prendendo tempo per decidere il suo futuro. La trattativa tra Osimhen e la Juventus è quasi impossibile. I bianconeri, infatti, sembrano essere più orientati sullo svincolato Jonathan David ( che piaceva anche al Napoli ). Tuttavia, il quotidiano riporta: Se dovesse arenarsi la trattativa per il canadese, resterebbe in piedi la pista che porta ad Osimhen, per quanto tortuosa e costosa.

