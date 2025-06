ortombina e chung al concerto inaugurale della busan concert hall

Unite talento e passione nel cuore di Busan: Ortombina e Chung hanno dato vita a un evento memorabile, inaugurando la nuova Busan Concert Hall con un concerto che ha emozionato il pubblico. Con una struttura all’avanguardia e una capacità impressionante, questa sala promette di diventare un polo culturale di eccellenza. Per l’inaugurazione, il Maestro Chung ha...

Il Sovrintendente e Direttore artistico della Scala, Fortunato Ortombina, insieme al Maestro Myung-Whun Chung, prossimo direttore musicale del Teatro alla Scala, in occasione del concerto inaugurale della Busan Concert Hall sabato. La sala, con una capienza di 2.011 posti e dotata di un organo a 4.423 canne, è affiancata da una sala per la musica da camera da 400 posti e si trova nel Busan Citizens Park. Per l’inaugurazione il maestro Chung ha diretto la Nona Sinfonia di Beethoven con l’ Asia Philharmonic Orchestra e il Changwon City Chorus. Classic Busan, l’organizzazione che gestisce la Busan Concert Hall, si prepara all’apertura del Teatro dell’Opera di Busan nel 2027 per fare di Busan un punto di riferimento per la musica classica in Asia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it